Schramberg-Sulgen (lh). Die Narrenzunft Sulgen bittet ihre Mitglieder, Freunde und Gönner, sich rechtzeitig für den Vereinsausflug am Sonntag, 9. Oktober, anzumelden. Für Erwachsene beträgt der Kostenanteil 30 Euro, Kinder zahlen die Hälfte. Abfahrt ist um 8 Uhr am Parkplatz bei der Turn- und Festhalle Sulgen. Unterwegs mit dem Bus nach Oberrotweil zum Weingut Landerer gibt es eine Frühstückspause. Bei einer Weinsafari wird mit Traktor und Anhänger durch die Weinberge kutschiert. Anschließend geht es weiter ins Naturschutzgebiet Taubergießen, wo eine Stocherkahnfahrt auf dem Programm steht. Bei schlechtem Wetter wird das Narrenmuseum in Kenzingen besucht. Während der Heimfahrt ist noch eine gemütliche Einkehr zwischendurch geplant, ehe die Narren gegen 21 Uhr wieder auf dem Sulgen ankommen. Anmeldungen für den Ausflug nehmen telefonisch Sascha Bopp (07422/24 50 56), Sonja Baier (07422/2 47 62) und Klaus Müller (07422/80 87) entgegen. Ebenso sind Anmeldungen freitagabends im Zunftraum möglich. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 27. September.