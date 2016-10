Schramberg Weinprobe, Kabarett und gutes Essen

Los ging es am Freitag Richtung Colmar, jedoch nicht ohne ein ausgiebiges Frühstück im Hotel am Münster in Breisach einzunehmen, bevor man dann über Cernay als erstes Ziel den Hartmannswillerkopf ansteuerte und sich erst einmal die Füße vertrat. Anschließend ging es über die Route de Crètes zum Grand Ballon. Dort angekommen gab es ein Sektfrühstück sowie auch Kaffee und Kuchen. Nach kurzer Pause ging es wieder weiter über den Col de la Schlucht ins Hotel in Gueberschwihr.

Kaum angekommen, wartete eine Weinprobe in einer alten Gruft, die zum Weinkeller umgebaut wurde. Abends wurde noch ein gutes Essen aufgetischt und man saß gemütlich beisammen.

Der zweite Tag begann mit einer Fahrt in die Vogesen über Munster nach Géradmer am Lac de Géradmer. Nachmittags ging die Fahrt über den Col de Bonhomme nach Kaysersberg. Dort wurde gebummelt und eingekehrt, um sich für den Abend einzustimmen. Denn da ging es nach Soulzmatt ins Kabarett "Le Paradis des Sources".