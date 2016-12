Schramberg. "In dulci jubilo – nun singet und seid froh!" heißt es beim offenen Weihnachtsliedersingen am Neujahrstag, 1. Januar, um 17 Uhr in der Kirche St. Maria in Schramberg. Unter Leitung von Rudi Schäfer musizieren Sigrid Lerch (Blockflöte), Magdalene Lerch (Violine), Siegfried Weisser (Oboe), Philipp Geisen (Cello) und Marion Straub (Gesang). Es erklingen alte und neue Weihnachtslieder, in die die Besucher einstimmen können.