Schramberg Weiberhaufen kommt geballt

Auf Einladung der Kolpingsfamilie Schiltach erfreut die Theatergruppe morgen, Dreikönig, ab 20 Uhr im Pater-Huber-Saal das Publikum. Der Abend wird von einer Abordnung der Stadtkapelle Schiltach musikalisch umrahmt.

Eine weitere Aufführung des turbulenten Lustspiels um drei unterschiedliche Frauentypen, welche in einer Frauen-Wohngemeinschaft zusammenleben, findet am Samstag, 7. Januar, ab 19 Uhr in Aichhalden in der Josef-Merz-Halle statt.

Für die Veranstaltungen in Schiltach und Aichhalden können im Internet unter www.kolping-schramberg.de Kartenreservierungen vorgenommen werden.