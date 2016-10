Schramberg Weggefährten trauern

Schramberg. Werner R. Gerhardt ist nach kurzer, schwerer Krankheit mit 92 Jahren in einem Krankenhaus in Cannes in Frankreich verstorben ist. Gerhardt wurde 1924 in Duisburg geboren und arbeitete nach dem Kriegsdienst und Gefangenschaft zunächst als Chemielaborant. In Schramberg kannte man ihn vor allem als Mitinhaber des renommierten Textilhauses Schmitt in der Hauptstraße das er gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth bis zu Beginn der 90er Jahre betrieb.