Schramberg Wechsel folgt in einem Jahr

Bei der Funktion des Kassierers wurde der in den Vorjahren begonnene Generationswechsel fortgesetzt. Nach 16-jähriger Tätigkeit und mit einem ordentlichen Plus in der Kasse im Geschäftsjahr 2016 stellte Jörg Exner seinen Posten zur Verfügung. Nachfolgerin wurde Marie-Jeanne Feiden. Deren bisherige Funktion als Vorstand Organisation übernehmen Claudia Seckinger und Robin Weber gemeinsam.

Jugendleiter Sven Effinger wurde im Amt bestätigt wie auch die Beisitzer Frank Gebele, Andy Königshof und Thomas Botta. Neu in dieses Gremium rücken Jochen Schlachter, Oliver Hartl, Ralf Rapp und Louis Burger als Jugendvertreter. Beisitzerin Carmen Haas schied aus. Hans-Peter Hirt und Charly Gutmann bleiben Kassenprüfer.

Hirt bestätigte dem SV Sulgen eine gute Struktur im Vorstand. Der SVS sei da gut aufgestellt und die Arbeit werde auf mehrere Schultern verteilt. Dies sei ein Verdienst des Vorsitzenden, dem es mit seiner Art gelungen sei, eine gute Mannschaft um sich herum zu formen. Auch ziehe er den Hut, was in den vergangenen Jahren mit Kickertreff und Stadion geleistet worden sei, so Hirt.

Mit viel Beifall wurde Kassierer Jörg Exner verabschiedet. Sein Abgang, so Ehrenvorsitzender Martin Kläger in seiner Laudatio, schmerze natürlich. Aber nach 18 Jahren im Vorstand – von 2000 bis 2002 war er dritter Vorsitzender – müsse dieser Wunsch akzeptiert werden. Exner sei 1986 in den Verein eingetreten und viele Jahre ehrenamtlich für den SVS unterwegs gewesen.

Unter anderem sei Exner 16 Jahre lang als Platzkassierer. "SVS-Räumle und Jörg", das habe gepasst. Durch ihn sei daraus eine Begegnungsstätte des Vereins geworden. Der scheidende Funktionär habe viele Auszeichnungen von Vereins- und Verbandsseite erhalten. Bescheidener seien die sportlichen Erfolge. Dennoch hätten er und Exner viele tolle Spiele miteinander erlebt.

In besonderer Erinnerung, so Kläger, sei ihm ein Spiel gegen den SV Lauffen. In keiner anderen Begegnung habe Exner bei der Bewachung eines Gegenspielers so viel geschwitzt, obwohl es sich dabei um ein Schwergewicht gehandelt habe. Exner habe nach dem Spiel entkräftet den Kopf geschüttelt und gestammelt: "Dass der Dicke so rennen kann", schmunzelte Kläger. Exner sei ein erfahrenes, engagiertes und zugleich dienstältestes Vorstandsmitglied. Ohne solche Personen wäre die Gesellschaft um vieles ärmer und kälter, weshalb das öffentliche Bekenntnis zum Ehrenamt geschärft werden müsse. Der SVS wünsche ihm viel Spaß im verdienten Vereins-Ruhestand, hob Kläger hervor.

Vorsitzender Tobias Maurer dankte Exner für das Geleistete und überreichte zum Abschied eine Glastrophäe sowie Blumen für Ehefrau Nelly.