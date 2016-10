Schramberg (zeg). Weitere Webcams für die Schramberger Talstadt sowie die Stadtteile Waldmössingen und Tennenbronn hätte die Freie Liste gerne installiert. Bislang sind welche am Wasserturm in Sulgen, im Freibad Tennenbronn und in der Löwenstraße in Tennenbronn angebracht. "Aktuell gibt es keinen Blick auf die Talstadt oder auf Waldmössingen", erläuterte Stadtrat Ralf Rückert seinen Antrag in der Gemeinderatssitzung.