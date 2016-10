Schramberg Was macht ein Geschäft einzigartig?

Nach dieser Pflicht kommt die Kür, und die ist für das Paar ein Bummel durch die Innenstadt. "Wir bekommen hier alles, was wir brauchen", erzählt der 72-Jährige. Nur die Wurst- und Fleischeinkäufe erledigen sie auf dem Sulgen.

So wie das Rentnerpaar zieht es viele von auswärts nach Schramberg zum Einkauf. Diese Beobachtung macht auch Kirsten Moosmann, Vorsitzende des Handels- und Gewebevereins (HGV). "Besonders samstags zieht es viele aus St. Georgen, Triberg und Furtwangen zu uns."

Auf diese Anziehungskraft hofft der HGV auch am kommenden Wochenende, wenn am Sonntag, 9. Oktober, die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet sind. Sowohl in den Läden, als auch auf den Gassen und Plätzen der Talstadt haben sich die Verantwortlichen einiges einfallen lassen, damit sich der Ausflug in die Talstadt lohnt. Und das ist nicht nur an solch’ besonderen Aktionstagen so.