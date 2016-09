Schramberg Was hinter den sieben Grundsätzen so alles steckt

Schramberg-Tennenbronn. Auch drei Brüder waren darunter, die aus Nigeria stammen und seit kurzer Zeit in Tennenbronn wohnen. Steffen Kopp vom Jugendrotkreuz informierte für diese auch in perfekter englischer Sprache. Neben Kreisjugendleiter Frank Kösling vom Kreisverband Rottweil beteiligten sich seine Helfer Sabrina Eßlinger, die Geschwister Jens und Nicole Fichter, Steffen Kopp und Jennifer Sitzberger am Programm.

Zunächst erklärte Kösling die sieben Grundsätze des Deutschen Roten Kreuzes: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheitlichkeit und Universalität. Zu den Aufgaben gehören Kleidersammlungen, Blutspendeaktionen sowie Dienste bei der Nachbarschaftshilfe. Die Mitglieder im Jugendrotkreuz sind zwischen sechs und 27 Jahre alt – Spiel und Spaß kommen neben der Ausbildung nicht zu kurz.

Den Ortsverein in Tennenbronn gibt es seit 1982. Die Notrufnummer 112 ist den Kindern bereits bekannt. Die erste Gruppe bekommt den KTB, Krankentransportbereitschaftswagen, erklärt. Eine fahrbare Trage wird zur Hebebühne, die in der Höhe verstellbar ist. Alle Geräte in dem Fahrzeug sind für die Helfer in unmittelbarer Nähe zu erreichen. Dazu gehören der Defibrillator, zwei Sauerstoffflaschen und ein Absaugegerät. Einweghandschuhe und Decken sind ebenfalls griffbereit. Den Inhalt des MTWs, Mannschaftstransportwagens, stellte Kösling den Kindern vor. Zwei Rucksäcke enthalten Kältekompressen, Blutdruckmeßgeräte, Rettungsdecken, Handschuhe und Kanülenboxen. Und jetzt ging es endlich auf die mit dem Fahrzeug herbeigesehnte Fahrt Richtung Windkapf und zurück.