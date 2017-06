Schramberg Was der Speck mit dem Dreschen zu tun hat

Im Dobel wächst zwar kein Weizen, aber auf einer kleinen Fläche am Pavillon stand noch ein Streifen Gras, den Bauer Anton mit der Sense mähte. Mit Sensen hatten die Bauern früher ihr Korn gemäht, die Halme mit der Garbenschnur zusammengebunden und die Garben aufrecht zum Trocknen auf den gemähten Acker aufgesetzt. Nach ein paar Tagen wurden die Garben mit den getrockneten Körnern in der Ähre in die Scheune gefahren.

Der Wind trennt die Spreu vom Weizen

Anschaulich erzählte Martin Grießhaber den Zuschauern und ihren Kindern, wie Bauer Anton die Ernte einbrachte. Im Winter wurden die trockenen Garben auf einem sauberen Boden ausgebreitet und die Körner mit Dreschflegeln ausgeschlagen. Damit sich die Drescher beim Zuschlagen nicht in die Quere kamen, musste der Rhythmus stimmen. Der Spruch "Speck an zup-fe" gab bei vier Dreschern den Takt an und zeigte zugleich, was die Knechte nach der schweren Arbeit erwarteten. Der Drusch landete auf einem flachen Korb und wurde in die Luft geworfen, wobei der Wind die "Spreu vom Weizen" trennte. Auch in den Reinigungen der heutigen Mühlen gibt es neben den Sieben einen "Windsichter", mit dem die leichten Teile ausgeblasen werden. Die Getreidekörner wurden in bis zu 100 Kilogramm schweren Säcken zur Mühle gefahren. Auf den 70 großen Höfen um Tennenbronn gab es etwa 50 Hofmühlen, in denen die Bauern ihr Korn mahlen konnten, erzählte Grießhaber.