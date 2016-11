Schramberg Warmherzige Parodie von Romeo und Julia

Schramberg. Der Theaterring Schramberg bringt am Mittwoch, 23. November, 20 Uhr, einen wahren Klassiker nach Schramberg: Romeo und Julia. Es ist eine der wohlbekanntesten Liebestragödien der Weltliteratur. Das allein ist eigentlich schon Grund genug, das Sofa zuhause zu verlassen und ins Subiaco in der Majolika Schramberg zu gehen. Nicht einmal Taschentücher oder Reclamheftchen sind notwendig, denn Bernd Lafrenz verleiht in seiner warmherzigen Parodie diesen gewissen locker-flockigen Reiz, mit der er sein Publikum schon in anderen Stücken in den Bann gezogen hat.