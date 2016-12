Schramberg Wann kommt endlich der Blitzer?

Entgegen der Diskussion im Ortschaftsrat werde das Wohngebiet weiterhin fast ausschließlich von Anwohnern befahren, und nicht vorrangig als Ausweichstrecke für Ungeduldige genutzt. Stattdessen bestehe in vielen anderen Bereichen dringender Handelsbedarf: Zum Beispiel gebe es keine direkte Zufahrt zum Industriegebiet Webertal aus Richtung Schramberg und auch die Busverbindung im Ort sei alles andere als optimal. Die SBG-Busverbindung über Seedorf nach Heiligenbronn führe über die "wohl schlechteste Straße im Kreis Rottweil".

Auch müsse dringend eine Lösung für den "Roten Weg" gefunden werden, denn dort steige die Belastung für die Anwohner kontinuierlich an. Und in der Winzelner Straße? Dort gebe es so viele Kleinkinder wie seit 50 Jahren nicht mehr. "Haben diese Kinder kein Recht auf etwas mehr Rücksicht, nur weil sie an einer Landstraße wohnen?", fragt Maurer.