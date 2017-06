Schramberg Wanderer bewundern die Donauversickerung

Die steilen Wände des Kraters sind ideale Nistplätze für viele Raubvögel wie Milan, Mauersegler und Bussard. Außerdem bot sich den Wanderern über den Krater hinweg ein fantastischer Ausblick zu den Hegaubergen und dem Bodensee bis hin zu den Alpen.

Mit diesen Eindrücken wanderte man nun weiter zur Donauversickerung. Unterwegs gönnte man sich noch eine gemütliche Pause bei Kaffee und Eis. Bei der Versickerungsstelle war die Donau total verschwunden und man konnte durch das ausgetrocknete Kiesbett trockenen Fußes wandern. Es ist schon eine geologische Sensation, dass hier die Donau in wasserdurchlässige Schichten des weißen Juras in ein Höhlensystem abtaucht und nach 60 Stunden im zwölf Kilometer entfernten Achtopf wieder emporquellt. Besonders interessant sind die Auswirkungen der Versickerung auf die Fauna. Der gesamte Fischbestand zieht sich in der Trockenperiode in wasserhaltige Abschnitte zurück oder verschwindet in den Löchern des Karstgebirges.

Nach so vielen Informationen wanderte die Gruppe flussaufwärts der Donau entlang zum Ausgangspunkt zurück. Eine Einkehr rundete diesen herrlichen Wandertag ab. Ein großer Dank der Wanderschar galt dem Wanderführer Erich Pfaff.