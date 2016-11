Kein geringerer als Schrambergs Ehrendirigent Walter Böcherer bereitet derzeit den Musikverein Sulgen auf das Herbstkonzert vor. Am Samstag, 19. November, wird für Groß und Klein ein abwechslungsreiches Programm geboten. Das erste Herbstkonzert der neu formierten Jugendkapelle des Musikvereins Sulgen steht an. Dirigent Lucas Kienzler bereitet derzeit die Jugendlichen auf ihren großen Auftritt vor. Auch das Hauptorchester befindet sich derzeit in der heißen Vorbereitungsphase. Stücke wie "El Camino Real", "Elisabeth – The Musical" und "West Side Story" sind nur einige Höhepunkte des aktuellen Programms. Da sich Dirigentin Tanja Pfau derzeit in einer Babypause befindet, wird die Leitung von Musikdirektor Walter Böcherer übernommen. Die Türen der Festhalle Sulgen werden um 19 Uhr geöffnet, das Programm beginnt um 20 Uhr beginnen. Reservierungen sind nur für Ehrengäste und Vereine möglich, sodass der Musikverein ein frühzeitiges Eintreffen empfiehlt. Der Kartenvorverkauf bei allen aktiven Musiker und Musikerinnen, bei Spirituosen Rapp hat bereits begonnen. Auch an der Abendkasse sind Konzertkarten zu erwerben. Auf einen unterhaltsamen Abend freut sich der Musikverein Sulgen. Foto: Seckinger