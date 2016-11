Schramberg Waldvogel hadert mit dem Kuckuck

Schramberg. Mit einem Melkschemel um den Bauch geschnürt, einem großen Kessel in der einen und dem Eimer mit Kartoffelsalat in der anderen Hand stellte sich Fidelius Waldvogel dem Publikum vor. Den Bühnenhintergrund zierte ein Vorhang mit Tannenzweigen und an seinem großen Hut prangte auch einer. Den Kessel bezeichnete er als "Furzfässle". Um mit diesem musizieren zu können, braucht Fidelius erst einmal Bier, das er kurzerhand den Gästen weg trank und zudem seinen Waschlappen befeuchtete. Der große Kessel ist mit einem Leintuch bespannt. In dem Loch in der Mitte bewegt Fidelius den Kochlöffel mit dem in Bier getauchten Lappen auf und ab und erzeugt damit unanständige Geräusche zu Johann Peter Hebels "Z’ Friburg i de Stadt". Auf seine Frage: "Wer hat was verstande?" sagte er weiter: "Für Hochditsche und Muschelschubser weit aus dem Norden isch de weitere Verlauf zwecklos". Für alle gibt es das Buch "Gebrauchsanweisung für Städter, Luftschnapper und andere Schwarzwälder".

"Hä" und "Wa witt"

Der Kabarettist erklärte den Menschenschlag des "Homo Schwarzwald jensis". Dieser hat keine Beine, sondern "Fieß von obe bis unde". Die Zehennägel sind zum Klettern, denn der Schwarzwälder hat früher in Nestern gehaust. Der Schwarzwälder pflanzt sich nicht fort, er schlupft im Winter bei Minus 32 Grad Celsius zum anderen Geschlecht. In der Kälte entstand demnach auch das Schwarzwälder Kaltblut.