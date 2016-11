Schramberg Waldmössinger Pfarrkirche zeigt sich in neuem Gewand

Schramberg-Waldmössingen. Passend zum Beginn des Advents, der die Menschen Woche für Woche näher ans Licht führen will und auf die Ankunft des Herrn vorbereitet, öffnet die katholische Kirchengemeinde St. Valentin die Türen der Kirche und lässt ihren neuen Glanz sprechen. Am kommenden Samstag, 26. November, wird um 19 Uhr in einer Eucharistiefeier zum 1. Advent die renovierte Kirche eingeweiht. Damit verbunden sind die Segnung der Adventskränze, die Mitwirkung des Kirchenchores sowie die Prämierung der Siegerbeiträge des Jugendfotowettbewerbs "Shoot it" und die Ausstellungseröffnung in der Kirche. Dann besteht für alle Besucher die Gelegenheit, den Kirchenraum in aller Ruhe anzuschauen. Der Kirchengemeinderat steht für alle Fragen zum Bauablauf zur Verfügung.