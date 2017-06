Schramberg Waldmössingen: Radaranlage soll Raser bremsen

Damit konnte sich Ratskollege Jürgen Kaupp nicht anfreunden. Der Ortschaftsrat habe jahrelang um einen Blitzer in der Heimbachstraße gekämpft und dies eigentlich auch schon in einer früheren Sitzung mehrheitlich beschlossen. Davon sollte nicht abgerückt werden. Das Thema sei noch nie, auch nicht im Stadtrat, wegen der Kosten und der Rentabilität diskutiert worden. Die dargelegten Fallzahlen seien nur Annahmen. Ob diese so in Waldmössingen zuträfen, stehe auf einem anderen Blatt.

Volle Unterstützung erhielt Kaupp von Ratskollege Jürgen Moosmann. Es sei hinlänglich bekannt, wie schnell in der Heimbachstraße hinein- und hinausgefahren werde. In Beffendorf habe der Blitzer nachweislich geholfen. Es gehe in erster Linie um die Sicherheit und nicht um Kosten, bekräftigte Moosmann. Rätin Annette Jauch brachte es auf den Punkt: "Da wird gerast ohne Ende. Das bekommen wir nur mit einem Blitzer in den Griff."

Einstimmig beschlossen die Räte, zusätzlich zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung in Waldmössingen an noch zu bestimmenden Stellen in der Vorstadtstraße, in der Winzelner Straße und in der Seedorfer Straße fest installierte Geschwindigkeitsanzeigetafeln ("Smiley") aufzustellen. Ferner soll ein mobiler Smiley und eine Box zur verdeckten Verkehrsanalyse beschafft werden. Dadurch kann nachgewiesen werden, ob Bürgerbeschwerden begründet sind. Der Kauf einer stationären Messeinrichtung für die Heimbachstraße und die Einstellung der Mittel in den Haushaltsplan 2018 wurde bei zwei Gegenstimmen mehrheitlich befürwortet.

Für das Stadtgebiet sollen acht Smileys für 16 700 Euro bestellt werden. Im aktuellen Haushaltsplan stehen hierfür 20.000 Euro zur Verfügung.