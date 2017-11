Schramberg Wärme und Gastfreundschaft erlebt

Schramberg. Denn genau das war es, was von dem Spanischkurs der 12. Klasse des Gymnasium Schrambergs erwartet wurde. Spanisch zu verstehen und im Idealfall auch noch zu sprechen, da die Studienfahrt der Spanier, wie auch die Jahre zuvor, in die Hauptstadt Madrid ging. Dort wurden sie unter anderem von ihren begleitenden Lehrerinnen Ruth Bihlmaier und Mirjam Kommer-Fuoß dazu angeregt, sowohl in ihren Gastfamilien, als auch während der Führungen in den Museen und den eigens vorbereiteten Vorträgen, ihre Spanischkenntnisse anzuwenden und zu verbessern.

Bereits der erste Abend versprach eines der absoluten Highlights der Reise: das Spiel von Real Madrid CF gegen den SD Eibar, das Madrid mit einem 3:0-Sieg für sich entschied. In den folgenden Tagen bot sich dazu noch die Möglichkeit hinter die Kulissen des Stadions Santiago Bernabeu zu schauen, genauso wie hinter die Kulissen der spanischen Königsfamilie im Palacio Real.

Die Erkundung der Innenstadt Madrids, auch bekannt als Madrid de los Austrias, konnte auf eigene Faust unternommen werden, wohingegen die Besichtigungen des Museo del Prado und des Reina Sofia von einem Guide geführt wurden.