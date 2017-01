Schramberg Vorgeschmack auf große Reise

Schramberg. Der nahost-erfahrene Diakon nimmt die Vortragsbesucher um 19 Uhr mit auf eine virtuelle Reise durch das "Heilige Land Israel/Palästina. Er schildert Israel als eines der interessantesten Länder der Welt. Shalom sagen die hebräisch sprechenden Israeli, Marhaba die arabisch sprechenden Bewohner. Die multikulturelle und religiöse Gesellschaft ist bereits an den Wegweisern, in hebräischer, arabischer, englischer und russischer Sprache erkennbar. Wer in dieses Land reist, unternimmt praktisch eine kleine Weltreise, denn Israel bietet auf kleinstem Raum hohe Berge wie Hermon und Karmel, Mittelmeer, See Genezareth, Jordan, Totes Meer, Rotes Meer, Wüstenregionen und zugleich fruchtbare Regionen mit drei bis vier Ernten pro Jahr, sowie viele interkulturelle, religiöse und ethnische Zugehörigkeiten.

Wer sich auf diese Reise begibt, sollte wissen, dass die Landesbewohner sagen: "In Jerusalem betet man, in Tel Aviv lebt man und in Haifa arbeitet man. Auf dieser virtuellen Reise sind vorab die schönsten Bilder zu sehen von: Jaffa, eine der ältesten Hafenstädte am Mittelmeer; Tel Aviv (Frühlingshügel) die pulsierende Stadt, Cäsarea, die Hafenstadt Haifa mit Bahai-Gärten am Karmel und alter deutscher Kolonie; Akko die alte Kreuzfahrerstadt mit Bazar und Hafen; Tiberias am See Genezareth mit den biblischen Stätten Berg der Seligpreisungen, Tabgha (Siebenquell), Kapernaum mit alter Synagoge; Golanhöhen und die Jordanquellen in Banyas; Safed, die Stadt der jüdischen Mystiker und Künstler auf dem Berg; Zippori einer der schönsten historischen Parkanlagen; Nazareth der Stadt von Maria, Josef und Jesus; der biblische Garten Neot Kedumim; Bethlehem mit Geburtskirche und Hirtenfeld; Jerusalem mit Ölberg, Alt- und Neustadt; Wadi Qelt mit St. Georgskloster; Taufstelle am Jordan; Jericho als wohl älteste Stadt der Welt; Qumran, Fundort der biblischen Schriftrollen; Baden im Toten Meer; Massada, die Herodesfestung; Fahrt in die Negevwüste nach Mamshit, Wadi Zin, Avdatquelle und Blick in den Ramonkrater,

Diese virtuelle Reise ist auch eine Vorschau zur geplanten Erlebnis-Begegnungsreise die der katholische Stadtpfarrer Rüdiger Kocholl und der evangelische Diakon Dieter Vanselow vom 6. bis 13. oder 15. Juni nach Israel/Palästina ganz im Sinne der Ökumene persönlich anführen. An diesem Abend gibt es die Gelegenheit, Fragen zum Land und zur Reise an den Referenten zu stellen. Auch noch unentschlossene Reiseinteressenten können sich an diesem Abend zu dieser außergewöhnlichen Begegnungs-Reise anmelden.