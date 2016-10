Schramberg Vor einem Jahrhundert noch 61 Wirtschaften

1826 beschrieb der Pfarrer Friedrich August Köhler (1768 bis 1844) die Gemeinde Schramberg an der Grenze des Königreichs Württemberg zum Großherzogtum Baden als "volkreiche[n] Flecken, der besser und lebhafter aussieht als manches Landstädtchen." Der stadtartige Eindruck ergab sich nicht zuletzt aus damals 18 Gastwirtschaften, zu denen besonders der "Adler", der "Bären", der "Hirsch", die "Krone", das "Lamm" und der "Ochsen" gehörten.

Im Zeitalter der Industrialisierung kam es zu zahlreichen Neugründungen. 1909 wurden in Schramberg 61 Gastwirtschaften gezählt, so dass ein Lokal auf 167 Einwohner entfiel, was deutlich über dem allgemeinen Durchschnitt lag. In der Erinnerung älterer Bürger spielen die zahlreichen Gastwirtschaften deshalb auch eine besondere Rolle.

In der Gegenwart bietet die Gastronomie in Schramberg ein sehr unterschiedliches Bild. Die Zahl "gut-bürgerlicher" Gastwirtschaften ist kontinuierlich rückläufig. Viele Lokale haben sich in Bierkneipen oder Casinos verwandelt, auch Imbisse sind zahlreich vertreten. In einem Vortrag wird Stadtarchivar Carsten Kohlmann, der selbst aus einer örtlichen Gasthausfamilie stammt, mit zahlreichen Bildern die Vergangenheit in Erinnerung rufen und den bis in die Gegenwart reichenden Wandel aufzeigen.