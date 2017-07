Schramberg Von Urlaub und Meer

Das muntere Open-Air-Konzert "JBOs rock the Park", das traditionell vor den Sommerferien stattfindet, steht in diesem Jahr ganz unter dem Motto Urlaub und Meer.

Um 19.30 Uhr werden die jungen Musiker gemeinsam mit ihren Dirigenten Sabrina Michelfeit und Ralf Vosseler in der Konzertmuschel in See stechen. Ihre "Voyage into the Blue" führt sie bei hoffentlich gutem Wetter über den Pazifischen Ozean bis in den Dschungel.

Gemeinsame Vorfreude