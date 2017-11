Schramberg Von Südkorea nach Baden-Württemberg

Im vergangenen Jahr wurde sie beim "5. Internationalen Orgelwettbewerb" um den Schramberger Eberhard- Friedrich-Walcker-Preis von der Jury mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Das Orgelkonzert mit der jungen Organistin beginnt um 17 Uhr.

Soyon Park wurde in Seoul, Südkorea, geboren. Sie studierte dort an der "EwhaWomans University", war Stipendiatin des "Ewha Honor Scholarship" und machte 2011 ihren Abschluss im Fach "Keyboard Instruments" (Orgel). Bereits während ihres Studiums gab sie zahlreiche Konzerte in Südkorea und Deutschland, wirkte als Organistin an der "SinwolJungbu"-Kirche in Seoul und nahm 2012 zusammen mit dem Chor der Stadt Ansanin (Südkorea) eine CD mit Kirchenliedern auf. Im Jahr 2013 begann Soyon Park ihr Studium an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart bei Professor Ludger Lohmann, das sie im vergangenen Jahr mit dem Master abschloss.

In diesem Jahr erfolgen ihre Konzertexamina.