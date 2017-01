Schramberg Von Sonne und Regen

Für die bevorstehende Fasnet kündigte erstmals Bernd Fader die Termine an mit dem Narrentreffen am 28. Januar in Markdorf und dem Landschaftstreffen am 5. Februar in Triberg. Einen besonderen Aufruf zur verstärkten Teilnahme der Narren gab es für die Seniorenfasnet im Spittel.

Archivar erinnert an das Fasnetsmoto vor 50 Jahren

Angesichts des 150-jährigen Jubiläums der Verleihung des Stadtrechts in diesem Jahr erinnerte Stadtarchivar Carsten Kohlmann an das Fasnet-Motto der Narrenzunft vor 50 Jahren: "Stadt ist Schramberg 100 Johr, doch Narrenflecka lang davor."