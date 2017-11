Schramberg Von solchen Bürgern lebt die Stadt

Ohne Menschen, die Verantwortung für ihr Umfeld übernehmen, wäre vieles nicht möglich, was das Leben angenehm macht. "Mit der Landesehrennadel wird Ihre Arbeit im Ehrenamt anerkannt und wertgeschätzt".

Für die SG Schramberg würdigte Sumi Storz Sieghart Hafners "Humor, die Fähigkeit, auf andere zuzugehen und Teamgeist zu schaffen". Und an Barbara Mayer gewandt deren menschliche Wärme, kameradschaftlichen Einsatz, ihr Organisationstalent für Vereinsfeste und -fahrten, was den Zusammenhalt förderte: "Schade, dass Du Ende des Jahres in den Ruhstand gehst".

Vorstandsmitglied Emil Rode vom Stadtverband für Sport freute sich "über die ehrenvolle Aufgabe, "Euch beiden unsere Anerkennung zukommen zu lassen"

Ehrenzunftmeister Hubert Dold von der Narrenzunft Schramberg oblag es, Hafners Verdienste um die Schramberger Fasnet, seine mehr als 60 Bach-na-Fahrten und unzähligen Zunftballauftritte zu würdigen: "Ich hoffe, wir können noch lange auf Dich zählen".

Hafner bedankte sich auch im Namen von Barbara Mayer für die Ehrung und wandte sich dann sichtlich gerührt direkt an seine in der ersten Reihe sitzende Frau Renate: "Danke, dass Du mir all die Jahre den Rücken freigehalten hast", sagte er unter dem großen Beifall aller Gäste im Schloss.