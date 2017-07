Schramberg Von Politikverdrossenheit keine Spur

Aichhalden. Er freue sich über eine erneut voll besetzte Josef-Merz-Halle, so Lehrer. Von einer Politikverdrossenheit sei in Aichhalden nichts zu spüren. Allen, die zu den beiden Wahlen gegangen seien und ihm das Vertrauen gegeben hätten, danke er. Ebenso denjenigen, die ihm Mut gemacht, aber auch Kritik geäußert hätten.

In Aichhalden werde in den kommenden acht Jahren nur das umgesetzt, was auch machbar sei, versprach Lehrer. Ob ihm Erzengel Sankt Michael (in Anlehnung an das von Pfarrer Christian Albrecht geschenkte Bild) bei Streitigkeiten helfen werde, darauf wolle er gerne verzichten. Seine Aufgabe als Bürgermeister wolle er nach dem Motto "Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt" angehen.

Der Anbau einer zwei- oder dreifeldrigen Sporthalle an die Josef-Merz-Halle stehe bei ihm ganz oben auf der Agenda. Auch seniorengerechte Wohnungen und eine Pflegeeinrichtung hätten Priorität. Hierfür müssten Investoren gesucht werden, was bei Pflegeeinrichtungen nicht einfach sei. Des Weiteren müssten Straßen, Wasserleitungen und Abwasserkanäle im Außenbereich saniert und erneuert werden. Um weiterhin ausreichend Wohnbaugrundstücke anbieten zu können, müssten weitere Erschließungen vorangetrieben werden, nannte Lehrer einige Schlaglichter der nahen Zukunft.