Schramberg Von Mulhouse nach München mit Halt in Schramberg

"Europas größte mehrtägige Rallye für klassische Fahrzeuge kurz vor dem Oldtimerstatus" wie die Organisatoren schreiben, ist wieder unterwegs. Mit der 15. Auflage tourt die bunte mobile Karawane ab heute bis Samstag, 11. September, von Frankreich durch Baden-Württemberg nach Bayern. Touristische Aspekte stehen ganz oben auf dem Programm. "Die Creme21 Youngtimer Rallye ist eine Zeitreise und Entdeckungsreise zugleich, macht an monumentalen Industriedenkmälern genauso Station wie an modernen Produktionsanlagen. Das alte Stahlwerk, die stillgelegte Zeche, der Tagebau gehören dazu aber auch die computergesteuerten Produktionshallen von Spielautomaten, Schuhleisten oder aktuellen Fahrzeugen," ist die Prämisse der Fahrt, Historische Fahrzeugsammlungen oder Stätten des Motorsports können ebenfalls auf dem Programm stehen.

Start in diesem Jahr im Elsass bei der Collection Schlumpf. In diesem Jahr trifft sich das 221 Fahrzeuge und rund 400 Personen umfassende Teilnehmerfeld heute zur Einschreibung und zur technischen Abnahme durch das Team des Automobilclubs von Deutschland in der Cité de l’Automobil in Mulhouse, wo der französische Staat die Bugatti-Sammlung der Gebrüder Schlumpf beherbergt. Am Abend geht es dann in die Schwarzwaldmetropole Freiburg.

Am morgigen Donnerstag startet die Rallye zu ihrer ersten Etappe nach Schramberg, wo die Uhrenfabrik Junghans Einblicke in die deutsche Uhrmacherkunst geben wird und gleichzeitig die automobile Geschichte der Uhrenmarke präsentiert – denn bereits in den ersten deutschen Automobilen waren Junghans-Uhren verbaut. Gegen 11.20 Uhr werden die ersten Autos erwartet, die in zwölf Gruppen im Viertelstundentakt anfahren werden. Zu den Fahrzeugen gehören verschiedenste Porsche (911, 924, 928, 944, 964 ...), Mercedes (500 Sl, 350SE, 450 SE ...), BMW (Aplina, 2000, 730, Z1, ...), Volkswagen (Golf GTI, Karman Ghia Cabrio ...), Audi (80 GTE, Quattro ...), Fiat (Barchetta ...), Ford (Escort, Transit ...), Alfa (1600 GT ...) und Opel (Rekord, Diplomat B, ...), aber beispielsweise auch seltenere Exemplare der Hersteller Jaguar, Rover, Saab, Citroën, Volvo, Buick, Talbot, Nissan, Pininfarina und Saab.