Schramberg Von Bienenhaltung schon als Bub fasziniert

Wie von Fichters langjährigen Weggefährten zu erfahren war, ließ sich der heute 82-Jährige gebürtige Tennenbronner schon als kleiner Junge von der Faszination der Bienenhaltung anstecken, die ihn bis heute nicht loslässt. Der Duft von Wachs und Honig sowie das Treiben der Bienen auf den Waben ließen in ihm den Wunsch reifen, eigene Bienen zu besitzen.

Dieser ging schon als Neunjähriger in Erfüllung, als ihm ein erfahrener Imker ein Bienenvolk schenkte. Dazu brauchte es damals noch ein Bienenhaus, da das Magazinimkern erst später seinen Siegeszug feierte.

1947 trat Karl Fichter mit zwölf Jahren in den Bienenzuchtverein Tennenbronn ein. Durch den Umzug nach Schramberg wechselte er zum Bezirksimkerverein Schramberg. 1972 übernahm er die Betreuung eines Vereinsbezirks in Schramberg-Tal und in der Folgezeit wirkte er 40 Jahre im Ausschuss mit. 1975 ließ er sich zum Bienensachverständigen ausbilden und ist heute noch aktiv.