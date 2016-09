Schramberg Vom Wald auf den Teller

Schramberg. Herkunft ist Zukunft. Dies strahlt der "Hirsch" unter der Leitung von Margarete und Thomas Zimmermann aus. Der Küchenmeister hat sein Handwerk bei Sterne-Köchen in Baiersbronn und am Kaiserstuhl gelernt. Von dort hat er nicht nur die gehobene Küche mitgebracht, sondern auch die Liebe und das Gespür für Tischkultur und Gastfreundschaft mit Stil.

Seit 2001 ist das Paar in der Talstadt ein eingespieltes Team – er zaubert am Herd, sie, die Restaurantfachfrau, organisiert den Service. Wie erfolgreich es dabei ist, lässt sich regelmäßig in "Küchenbibeln" wie dem Michelin-Führer nachlesen.

Mehrmals in der Woche wechselt der Mittagstisch im "Hirsch". Die Geschmacksrichtungen sind unterschiedlich und haben doch eins gemeinsam: "Wir kochen regionale Sachen", erzählt Thomas Zimmermann. Da gibt es je nach Saison Kalbsleber, Rehragout, Tafelspitz, Forellen und Rinderrouladen. Besonders die zwei Letztgenannten werden von den Gästen mittags geschätzt, so Zimmermann. Ältere Leute, die zum Einkaufen in der Stadt sind, oder auch Geschäftsleute gehören zur Mittags-Kundschaft. Wer sich ein Abendessen im "Hirsch" à la carte oder ein Menü gönnt, reserviert in der Regel einen Tisch.