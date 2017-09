Schramberg Vom Unterholz und der Wiese auf den Tisch

Die im Handel angebotenen Wildpilze wie Pfifferlinge und Steinpilze stammen überwiegend aus Osteuropa, weil sie hierzulande weitgehend durch die Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) geschützt sind. Übrigens: Selbst drei Jahrzehnte nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl werden in einigen Pilzarten aus dieser Gegend erhöhte Aktivitäten des Radionuklids Cäsium-137 (Cs-137) gemessen, informiert das Bundesamt für Strahlenschutz.

Die langen Transportwege fordern häufig ihren Tribut: Die Fruchtkörper bekommen rissige Hutränder, braune Flecken, ein glasig marmoriertes Fleisch und verströmen einen unangenehmen Geruch. In folierten Schalen verpackte Pilze werden zudem schnell schmierig und sind durch das feuchte Mikroklima anfällig für Schimmel. Da könnte sich ein Gang durch die heimischen Wälder durchaus lohnen, damit die Pilze in der Pfanne auch wirklich frisch sind. Wer sich bei der Pilzbestimmung unsicher ist, kann sich an Jürgen Kopp in der Bergstraße in Sulgen wenden, Telefon: 07422/5 41 00.