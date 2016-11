Schramberg Vom Suchen, Finden und Sein

Schramberg. Die bekannte Kindertheaterakteurin Doris Batzler ist am Mittwoch, 9. November, um 15 Uhr wieder in Schramberg beim Theaterring zu Gast. Dieses Mal möchte sie mit dem Stück "Rudi, der Zwerg aus dem Märchenland" die kleinen Theaterbesucher im Subiaco, Majolika Schramberg, begeistern – was ihr bestimmt gelingen wird.