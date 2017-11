Schramberg Vom Sternenzauber bis zum Weihnachtsmarkt

Schiltach: In der Flößerstadt gibt’s gleich mehrfach Weihnachtsstimmung. Der Hobbymarkt (Treffpunkt) findet am Sonntag, 26. November, von 11 bis 17 Uhr statt. In der Schramberger Straße sind die Stände des Andreasmarktes am Freitag, 8. Dezember, aufgebaut. Und der "Schiltacher Advent" findet ebenfalls am Freitag, 8. Dezember, rund um den Marktplatz statt (ab 15 Uhr).