Schramberg Vom Leben eines Kirchenschlosses

Kohlmann erinnerte an die seit 1517 beginnende Reformation und die Lehren von Martin Luther. Das Herzogtum Württemberg führte diese im Jahr 1534 ein. Das Kloster Sankt Georgen wurde dabei säkularisiert und die Mönche und der Abt vertrieben. Nach dem Augsburger Religionsfrieden aus dem Jahr 1555 konnten die Territorien das Glaubensbekenntnis ihrer Untertanen verbindlich festlegen. So wurden die Untertanen des Herzogtums Württemberg in Tennenbronn evangelisch, die Untertanen der Herrschaft Schramberg blieben katholisch.

Mit der Religionszugehörigkeit ging es hin und her. Diese ging so weit, dass katholische Geistliche keine Gottesdienste in der Pfarrkirche feiern durften. Die Herrschaft Schramberg versuchte, die Beschränkungen rückgängig zu machen. Äußerst brisant war die Beerdigungsfrage. Der Kirchhof wurde zwischen beiden Konfessionen aufgeteilt. Die Grenze markierte ein eigens bezeichneter Stein in der Kirchhofmauer. Am heftigsten umstritten war die Pfarrkirche im Dreißigjährigen Krieg. Im Jahr 1629 verfügte Kaiser Ferdinand II., das Restitutionsedikt, das die Säkularisierung aller geistlichen Territorien seit der Reformation wieder rückgängig machte.

Der damalige Abt Georg Gaisser konnte deshalb zeitweise wieder nach Sankt Georgen zurückkehren. Am 25. August 1630 erschien er auch in Tennenbronn. Die Kirche wurde wieder nach katholischem Brauch umgestaltet. Für die evangelischen Tennenbronner war das eine schwere Zeit, denn sie durften ihre Toten nicht mehr auf dem heimischen Kirchhof begraben, sondern mussten nach Buchenberg ausweichen. Die Konflikte um den Besitz der Pfarrkirche dauerten bis 1660 an. Am Ende des über ein Jahrhundert andauernden Ringens mussten sich die Katholiken damit abfinden, dass die Pfarrkirche im Besitz der Evangelischen blieb.

Vereint in "versöhnter Verschiedenheit"

Im Jahr 1786 wurde eine katholische Pfarrgemeinde gegründet und auf der Bühne des Wiesenbauernhofs im Jahr 1788 ein Kirchenprovisorium eingerichtet. Obwohl 1649, 1783 und 1813 über eine Doppelnutzung der Pfarrkirche nachgedacht wurde, konnte diese nicht realisiert werden. Tennenbronn blieb ein Ort mit einer evangelischen und katholischen Pfarrkirche. Aus der Sicht des Türschlosses sei es bemerkenswert, dass es einmal als Zeitzeuge im Blickpunkt eines ökumenischen Gottesdienstes steht. So freue es sich, dass sich evangelische und katholische Christen in "versöhnter Verschiedenheit" versammelt haben. Kohlmann meinte abschließend: "Wir haben durch das Türschloss durch die Tür der Vergangenheit geblickt und öffnen die Tür in die Zukunft." Zu bedenken gab er, "dass wir nicht diejenigen sind, in deren Hand die Schlüssel des Himmelriches liegen" Apostelgeschichte 3, 7.