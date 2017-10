Schramberg Vom Jugendgefängnis geradewegs auf die Theaterbühne

Er verkörperte den engagierten Sozialarbeiter Tom Rutherford, der mit seiner Theatertherapie den jugendlichen Strafgefangenen die Chance bieten will, aus ihren Rollenmustern ihres bisher verkorksten Lebens auszubrechen und in eine neue Haut, in ein neues Selbstbewusstsein zu schlüpfen.

Ron Williams war auch Onkel Tom selbst in den verschiedenen Phasen seines qualvollen Sklavenlebens als Schwarzer. Sein ungebrochener Wille, seinen Mitsklaven zu helfen und vor allem sein starker christlicher Glaube an Gott, seinen einzigen wahren Herrn, lassen ihn all die Demütigungen ertragen, selbst den Tod.

Zum Theaterteam des Sozialarbeiters gehörten vier Jugendliche und ein Musiker, alle Strafgefangene. Da war Sugar, ein Mädchen, ein Straßenmädchen, das sich in jungen Jahren schon durch Prostitution durchs Leben schlug. Janina Moser schlüpfte aber auch in Figurenrollen aus Onkel Toms Leben, als junge mutige Sklavin Elisa mit ihrem Baby auf der Flucht, als Maria, eine hartherzige Witwe eines Sklavenbesitzers, als rachsüchtige Cassy, die mit ihrem Fluch den brutalen Sklavenhändler in den Wahnsinn treibt. Ihre Rollenwechsel waren geradezu perfekt, sowohl im Aussehen als auch in der verkörperten Person.

Dann Billy, ein junger Schwarzer, der nach dem Gesetz der Straße aufwuchs, ohne Familie, und vor niemandem Respekt hatte. Simon Ber­he spielte diesen Jugendlichen, der auf die schiefe Bahn geraten war, die des flüchtenden Sklaven George, der seine Familie zurücklassen musste, aber besonders überzeugend die Rolle des schwarzen Sklavenhändlers in weißem Anzug.

Erschreckend seine Selbstreflexion als Billy, er habe zunächst Probleme gehabt, das Wort "Nigger" auszusprechen, aber in der menschenverachtenden Sklavenhändlerrolle habe er bemerkt, dass er sich durchaus in dieses Denken versetzen konnte.

Die Angriffe des Herren

Da war noch Hitomi, eine junge Japanerin, mit krankhafter Kleptomanie, aus gutem Hause ausgebrochen. Lisa Katharina Toh spielte auch Toms Ehefrau Chloe, das todkranke Mädchen Eva, das Tom in ihr Herz geschlossen hatte, Ophelia, Maries Cousine und vor allem Emmeline, ein junges Sklavenmädchen, das sich gegen die sexuellen Angriffen ihres Herrn nur schwer wehren kann.

Auch diese Rollenvielfalt wurde sehr differenziert gestaltet. Schließlich Dave, ein im Leben alleingelassener Jugendlicher aus einer Säuferfamilie neben dem Schlachthof aufgewachsen. Tobias Belroth verkörperte aber auch alle drei Sklavenhändler, die ihre Macht teilweise sehr brutal ausübten.

Das besondere Merkmal dieser Aufführung war jedoch die musikalische Seite: Einfühlsam begleitet von Michael Mufty Muff am Keyboard sangen die fünf Akteure bekannte Spirituals, Gospels und harte Rocksongs, die die jeweilige seelische Verfassung der Rollen zum Ausdruck brachten. Nachvollziehbar die Entstehung der zutiefst religiösen Lieder, Gebete verzweifelter und doch immer hoffnungsvoller Menschen in Unterdrückung.

Die wirklich schönen, gefühlvollen Stimmen verbanden die traurige Wahrheit mit dem Wunsch, doch irgendwann etwas verändern zu können: Das Publikum sang mit " This Little Light of Mine I’m gonna let it shine!"