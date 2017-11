Schramberg Vom Dachboden in die Vitrine

Schramberg. Der damals groß gefeierte Anschluss an das Eisenbahnnetz wird jetzt mit einer Ausstellung im Schloss gefeiert, die einem staubigen Dachbodenfund zu verdanken ist.

Unter dem Dach im Schloss fanden sich vier Holzplatten, auf denen ein Modell des Bahnhofs neben der Schiltach erschien. Bei genauem Hinsehen kam Sabine Dietzig-Schicht die zündende Idee: "Warum stellen wir das nicht aus?" So einfach und spontan kam die neue Museumsleiterin zu ihrer ersten Ausstellung im Schloss.

Die Ausstattung zum aus vier Platten zusammengesetzten Modell steuerte Carsten Kohlmann aus Beständen im Stadtarchiv und aus seinen Sammlungen bei, mit alten Fotos und einigen Bahn-Leuchten (ja, so was gibt es als Handleuchten). Beim Rundgang durch die Ausstellung kommt man aus dem Wartesaal auf den Bahnhof mit Fotos der ersten geschmückten Dampflokomotive und Szenen an anderen Haltestellen.