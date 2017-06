Schramberg Voller Orchesterklang darf sich entfalten

Das nächste Werk auf dem Programm ist die "Unvollendete" desselben Komponisten. Eigentlich enthält diese Werkbezeichnung ja etwas Negatives, nämlich das Eingeständnis, dass diese Symphonie vollendet, also nicht fertiggestellt, nicht zu Ende geführt ist.

Aus der Romantik hinein in die Moderne

Das stimmt insofern, als Schubert im Jahr 1822 nur die beiden ersten Sätze seiner Sinfonie in h-moll geschrieben hat, dann das Werk ruhen ließ und sich ande­ren Aufgaben zuwandte. Aus welchem Grunde Schubert die beiden Schlusssätze nicht hinzufügte, ist unbekannt; nur der Entwurf zu einem Scherzo ist noch vorhanden. Aber mittlerweile wird dieser Titel von Musikliebhabern mit solcher Ehrfurcht ausgesprochen, dass man ihn geradezu als eine nicht zu überbietende Qualitätsbezeichnung empfinden mag. Denn gerade auch in ihrer unvollendeten Gestalt will die Sinfonie als eine "Vollendete" erscheinen. Erst im Jahre 1865 wurde sie wieder entdeckt: Ein Freund Schuberts hatte sie eifersüchtig der Öffentlichkeit vorenthalten. Als drittes Stück steht "White Tower" von Otto M. Schwarz (1967) auf dem Programm. Schwarz ist ein österreichischer Komponist und Dirigent im Bereich der Filmmusik und sinfonischen Blasmusik.

Bereits im Alter von 15 Jahren begann sich neben dem Studium das Talent für Komposition abzuzeichnen. Heute ist er als Komponist für Werbung, Filmmusiken und Erkennungsmelodien für große Fernsehsender wie ARD, ZDF, ORF, RTL tätig. Die besonderen Musiksparten, die Schwarz bedient, sagen schon im Vorfeld Charakteristisches über dessen Kompositionen aus. Rauschhafte Klänge, vielfach unterlegt von mächtigem Schlagwerk, geheimnisvolle Melodiestrukturen erzeugen im Zuhörer eine gewisse Spannung, die ihn während des ganzen Werks in Atem hält. Man bewegt sich in der Epoche der Moderne, die Romantik Schuberts ist weit weg. Und dennoch ist auch diese Musik leicht verständlich. Ursprünglich für Blasorchester komponiert, ist sie auch für jede sinfonische Besetzung gut machbar.

Von Räuberbanden und Opern-Phantom

Der Komposition liegt ein inhaltliches Programm zu Grunde. Im 1798 treiben Räuberbanden ihr Unwesen und kommen oft un­geschoren davon. Doch bei dem Überfall auf den deutschen Ort Daaden werden auf einen Schlag 20 lang gesuchte Räuber aus Deutschland, Frankreich und Hol­land unschädlich gemacht.

Zum guten Schluss entführen die Musiker das Publikum mit dem Stück "The Phantom of the Opera" von Andrew Lloyd Webber (Jahrgang 1948) im Arrangement von Calvin Custer in die Welt des modernen englischen Musicals. Die Oper selbst ist der Schauplatz des Musicals, das alte Thema vom Biest und der Schö­nen erscheint als treibende Kraft der Handlung. Viele der Melodien aus diesem Musical sind unvergesslich und eignen sich hervorragend für ein Medley.

Das Konzert dürfte folglich einen tiefen, nachhaltigen und unvergesslichen Eindruck erzeugen. Der Eintritt ist frei um Spenden wird gebeten.