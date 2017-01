Schramberg Volksbank und die Welt des Gelds

Die Ausstellung vermittelt wichtige Aspekte der Geldanlage auf spielerische Art. "Überall gibt es Schalter, Knöpfe und Displays, die angefasst werden können", so OB Thomas Herzog. Es setzt sich etwas in Bewegung und macht lebendig, was bisher nur abstrakt erklärt werden konnte. Ganz besonders freute es den OB, dass die Ausstellung auch von hiesigen Schulen gut besucht wurde. Die Vorstände Udo Schlipf, Rainer Fader sowie die Moderatoren der Bank zogen gemeinsam ein sehr positives Fazit der Ausstellung, insbesondere die hohe Besucherzahl habe doch überrascht. Die Ausstellung ist nun beendet.