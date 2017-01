Schramberg Viereck ist jetzt Stellvertreter

Schramberg-Sulgen. Vorsitzender Gerd Ehrmann begrüßte die anwesenden Vereinsmitglieder, besonders das Gründungs- und Ehrenmitglied Oskar Horst Flaig. Er hielt einen kurzen Jahresrückblick und bedankte sich besonders bei allen, die als Übungsleiter und Trainer, beim Mähen des Rasens, beim Schneeschippen, beim Kantinendienst und der Mitarbeit bei Veranstaltungen zahllose Arbeitsstunden geleistet haben. Schriftführerin Karin Ehrmann lies das Jahr Revue passieren und erinnerte unter anderem an die besuchten Tagungen und Sitzungen, an alle sportlichen und geselligen Veranstaltungen und die erfolgreiche Teilnahme am Schramberger Weihnachtsmarkt.

Zuchtwartin Edeltraud Kaufmann berichtete von der auf dem Vereinsgelände durchgeführten Körung und von der erfolgreichen Teilnahme von Jasmin Obergfell mit ihrer Schäferhündin Amy von der Globushütte bei der Landesgruppenzuchtschau in Aldingen und der Ausstellung ihres eigenen Rüden Zuka von der Wilhelmswarte bei der Siegerhauptzuchtschau in Nürnberg. Ausbildungswart Lukas Richel ging auf die erfolgreich veranstalteten Prüfungen der Ortsgruppe ein, die Vereinsmeisterin der Ortsgruppe im Schutzhundebereich wurde im Jahr 2016 Karin Ehrmann mit ihrem Schäferhundrüden Bourani von der Wilhelmswarte. Auch Agilitywartin Klaudia Richel und Jugendwartin Manuela Allgeier berichteten von ihren Resorts.

Eine ausgeglichene Finanzlage konnte Kassierer Philipp Viereck ausweisen, dem von den Kassenprüfern Gudrun Bantle und Michael Günter eine korrekte Kassenführung bescheinigt wurde. Nach der einstimmigen Entlastung durch das Gründungs- und Ehrenmitglied Oskar Horst Flaig wurden bei den Wahlen der Vorsitzende Gerd Ehrmann, Zuchtwartin Edeltraud Kaufmann, Ausbildungswart Lukas Richel, Agilitywartin Klaudia Richel, Jugendwartin Manuela Allgeier und Schriftwartin Karin Ehrmann in ihren Ämtern bestätigt. Da der bisherige Kassierer Philipp Viereck nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stand, wurde Gudrun Bantle von der Versammlung ins Amt des Kassiers gewählt. Der zweite Vorsitzende Stefan Rottler wechselte in das Amt des Beisitzers. Neuer zweiter Vorsitzender wurde Willi Bantle. Viele Ehrungen wurden von Gerd Ehrmann vorgenommen: 40 Jahre Mitgliedschaft in der Ortsgruppe konnte Hubert Graf verbuchen, und 50 Jahre lang halten Walter Hettich und Norbert Lupfer dem Verein schon die Treue.