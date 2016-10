Zur Freude vieler Kirchenbesucher konnte Pfarrer Rüdiger Kocholl in einem fröhlichen Gottesdienst vier neue Ministranten in die Ministrantengemeinschaft der Kirchengemeinde Sankt Maria – Heilig Geist aufnehmen: Lina Neininger, Loreen Kuhner, Jasna Zovko, Maximilian Veith, und Samuel Pfaff (erste Reihe mit Ministrantenausweis in der Hand). Vor ihrer Aufnahme führten sie ein Rollenspiel auf. Vorbereitet wurden die Minis von Isabell Herzog, Amelie Golm, Michaela Zehnder und Johanna Schäfer. Gekrönt wurde die Aufnahmefeier durch das Ministrantenversprechen, das die versammelte Gemeinde mit einem kräftigen Beifall kommentierte. Foto: Kirche