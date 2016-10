Schramberg Vier Leichtverletzte

Vier Leichtverletzte und ein Schaden von rund 40 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der derzeitigen Umleitungsstrecke in der Sulgener Heiligenbronner Straße. Der Fahrer eines Gelenkbusses, der aus Richtung Heiligenbronn kam, wartete am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der Linksabbiegespur zur Max-Planck-Straße. Möglicherweise verstand ein Autofahrer, der aus der Querstraße kam, eine Handbewegung des Busfahrers falsch und wollte die Heiligenbronner Straße queren. Dabei sah er ein am Bus vorbeifahrendes Auto nicht, so dass es zum Zusammenstoß kam, der Unfallverursacher gedreht wurde und ein wartendes Fahrzeug in der Steim-Straße vom zweiten Auto beschädigt wurde. Foto: Wegner