Schramberg Viel zu erzählen und noch mehr zu lachen

Schramberg. Viel zu erzählen gab es beim zweitägigen 60er- Fest des Schramberger Jahrgangs 1956. Zum Wieder-Kennenlernen trafen sich rund 30 Jahrgänger am Freitagabend bei Jahrgangskollege Gerhard Seckinger im "Bergcafé". Dort gab es viel zu erzählen und noch viel mehr zu lachen. Da die Jahrgangs-Schulklassen in den ersten Jahren in der Berneckschule konfessionell noch getrennt waren, kam man sich erst später in den weiterführenden Schulen näher. Auch die Burgschüler aus der Nordstadt wurden dann ab der fünften Klasse in die Berneckschule integriert. So manche Anekdote wurde hier zum Besten gegeben und aus dem Wieder-Kennenlernen wurde ein geselliger Abend.