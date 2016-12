Schramberg Verstärkung kommt rechtzeitig zur Rückrunde

Die erste Mannschaft tat sich als Aufsteiger in die überregionale Bezirksliga wie erwartet schwer und konnte in elf Spielen nur ein Unentschieden erzielen, was dann zum letzten Platz mit 1:21 Punkten führte.

Weiter berichtete Kapitän Dirk Rettenmaier, dass nur drei Spieler (Waldemar Reswich, Christof Staiger und Guido Seckinger) jedes Mal gespielt haben, Spitzenspieler Anton Scherer wenige Einsätze hatte und Neuzugang Azeez Rasheed erst in den letzten drei Spielen mitwirken durfte. In der Rückrunde erhält Nachwuchstalent Daniel Reswich einen Stammplatz in der Ersten, die wie folgt aufgestellt wird: 1. Rasheed, 2. Scherer, 3. W. Reswich, 4. Staiger, 5. D. Reswich, 6. Seckinger. Das Kapitänsamt übernimmt TTC-Webmaster Waldemar Reswich.

Das Team Sulgen II liegt in der Kreisliga mit 10:6 Punkten auf dem fünften Platz, hat aber nur zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Ersatz-Kapitän Peter Bellgardt lobte die Bilanzen von Daniel Reswich (9:6), Heiko Bihl (8:1) und Christian Kopp (12:4) sowie die Doppel Kopp/Reswich (8:3) und Eschle/Bellgardt (5:0).