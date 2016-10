Schramberg Versöhnender Klang für die "viel gescholtene Stadt"

Kein Sitzplatz war mehr frei beim Erntedankgottesdienst, alle warteten gespannt auf das große Ereignis, das erstmalige gemeinsame Läuten. Wer keinen Platz mehr fand und an den Wänden stand, auch dem verging die Zeit wie im Flug. Zum einen schufen die Kantorei und das neue Bläserensemble der Stadtkirche sowie Kinder des Martin-Luther-Kindergartens einen angemessenen und gefälligen musikalischen Rahmen. Zum anderen hielt Stadtpfarrer Michael Jonas eine Predigt, die nicht nur auf das Sähen und Ernten der Früchte des Feldes einging, sondern auch auf das Investieren in der Wirtschaft und die Verantwortung für deren Ergebnisse. Als er gedankliche Parallelen vom Investieren in die Natur, in die Wirtschaft und in die manchmal "viel gescholtene Stadt Schramberg" zog, konnte man heraushören, dass sie ihm am Herzen liegt und dass er Schramberg noch viel Potenzial zutraut.

Eine Glocke nach der anderen erklang, bis alle sieben zum Vollgeläut zusammenfanden. Angefangen von der kleinsten bis zur größten – jedes Mal mit der Klangbotschaft ihrer Inschrift von Jonas kurz vorgestellt.

Am Ende des Gottesdienstes lud Pfarrer Jonas alle als seine persönlichen Gäste zu Sekt, Brezeln und Weißwürsten ins Gemeindehaus ein. "Dass es heute mit den Glocken und meinem runden Geburtstag zwei völlig voneinander verschiedene Anlässe zu feiern gibt, ist Zufall, nicht dass es dann heißt, Pfarrer Jonas hat neue Glocken zu seinem Geburtstag bekommen", scherzte Jonas. Statt Geschenken wünschte er sich eine Spende für das Hilfswerk "Open Doors", das verfolgte Christen unter anderem in Syrien und Irak unterstützt. Viele folgten seiner Einladung, der große Saal im Gemeindehaus platzte aus allen Nähten.