Schramberg Verlorene Verse wieder heim gekehrt

Schramberg. Mit dem Gospel sollte am Abend des Zweiten Feiertages auf der Höhe über Schramberg auf allen Bergen und Höhen von der Geburt Jesus Christus berichtet werden.

Trotz Dunkelheit, Nässe und Kälte seien viele Besucher mit Fackeln durch den Wald auf den Schlossberg gezogen, verwies Stadtpfarrer Michael Jonas auf den Ursprung der Stadt mit der Herrschaft von Raubrittern.

Für Christen habe es vor über 2000 Jahren ganz anders angefangen mit der Geburt Jesu in einer stillen Nacht in einem Stall in Bethlehem. In "einem verlorenen Jahr 1816" mit Missernten und klirrender Kälte sei vor 200 Jahren das bekannte Weihnachtslied entstanden. Pfarrer Joseph Mohr in Oberndorf bei Salzburg habe ein lateinisches Lied übersetzt und um drei Strophen erweitert. Der mit ihm befreundete Lehrer Franz Xaver Gruber komponierte mit alten Volksweisen eine passende Melodie. Im Weihnachtsgottesdienst 1818 begleitete der Lehrer das Lied auf der Gitarre, weil die Orgel in der Dorfkirche kaputt gegangen war. Aus dieser Notlösung sei das weltweit bekannteste Weihnachtslied geworden, bis heute bekannter als alle Lieder von Abba bis Madonna. Allerdings werden nur noch die ersten drei Strophen gesungen, die dazu geschriebenen seien lange Zeit verloren gewesen. Die Jungen Jonas Meng, Johannes und Maximilian Fuchs zitierten diese wieder gefundenen Strophen: "Stille Nacht, heilige Nacht! Die der Welt Heil gebracht aus des Himmels goldenen Höh’n uns der Gnade Fülle lässt seh’n: Jesus in Menschengestalt. Stille Nacht, heilige Nacht! Lange schon uns bedacht, als der Herr vom Grimme befreit in der Väter urgrauer Zeit aller Welt Schonung verhieß". Auch bei der Waldweihnacht in der Burg wurden noch die drei bekannten Strophen gesungen.