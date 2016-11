Schramberg Verkehrsgeschichte im Kleinformat

Unter Fachleuten gilt ihre einmalige Sammlung als äußerst umfangreich und wertvoll.

Die Modelle der Firma WIKING sind nämlich sehr beliebt, das Unternehmen hat eine jahrzehntelange Tradition. Der Gründer Friedrich Karl Peltzer, 1903 in Berlin geboren, kam als Sohn eines Offiziers bei der kaiserlichen Marine zu seiner Begeisterung für Schiffe. 1931 begann er mit der Herstellung von Schiffen im Maßstab 1:1250 und Flugzeugen im Maßstab 1:200 im thermoplastischen Spritzgussverfahren - damals eine Pionierleistung. Mit der WIKING-Modellbau GmbH machte er sein Hobby im Alter von 28 Jahren zum Beruf.

Mehrere Hunderttausend Euro Sammlerwert

Volks Sammlung der detaillierten Miniaturausgaben lässt sich mittlerweile in 13 Hauptgruppen und 145 Untergruppen unterteilen. Der Versicherungswert liegt bei 180 000 bis 200 000 Euro. Doch einen Verkauf schloss Volk aus. Sie schenkte ihre Sammlung im Jahr 2014 ihrer Wahlheimat Genthin, mit der Bedingung, dass sie dort dauerhaft einen Austellungsplatz haben sollte. Sie selbst hatte keinen Platz mehr für die Kisten und wollte, dass die Fahrzeuge bestaunt werden können anstatt in ihrem Keller zu lagern. Immer wieder bekam sie auch Modelle geschenkt, so auch vom ehemaligen Spielzeugladen Schweizer in Schramberg. Der Bürgermeister Genthins, Thomas Barz, erfüllte Volks Bedingung zunächst mit einer Ausstellung im Kreismuseum. Die 3159 Autos füllten das halbe Gebäude.

Auf Grund der fehlenden Sicherheitseinrichtungen in einigen Räumen soll die Ausstellung nun Ende November im Kloster von Jerichow in Sachsen-Anhalt aufgebaut werden, wo sie halbjährlich wechselt. Sehr stolz ist sie darauf, dass ihre Fahrzeuge in zwei Ausstellungshälften präsentiert werden. Es gibt eine Weihnachts- und eine Sommerausstellung. Zu groß ist die Auswahl an interessanten Modellen. Volk selbst baut die Ausstellung auf, um und auch wieder ab. Dabei gibt es einiges zu beachten: 30 bis 40 Vitrinen sind ungefähr nötig, um alles unterzubringen. Beleuchtet werden diese mit Kaltlicht oder LED-Lampen. Und auch die Temperatur muss stimmen: Wärmer als zehn Grad sollte es nicht sein.

In Kissing, Mering, Friedrichshafen und Augsburg wurden Teile ihrer Sammlung ebenfalls schon gezeigt. Volk, die Kindheit und Jugend in Lauterbach verbrachte, könnte sich auch gut vorstellen, mit ihrer Ausstellung einmal in ihre Geburtsstadt Schramberg zu kommen. Da sie die Sammlung aber der Stadt Genthin vermacht habe, liege das nicht mehr in ihrer Hand, so Volk. Schön fände sie es aber trotzdem, wenn ihre Autos in in ihrer Heimatstadt bestaunt werden könnten.