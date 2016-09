Schramberg (sw). Hoffentlich ist es kein Vorgeschmack auf das, was die Schramberger am Montag zum Schulanfang in noch verstärktem Ausmaß erwarten könnte: Gestern staute sich aufgrund der gesperrten Oberndorfer Straße der Verkehr bis gut zur Tunnelmitte und zudem durch die komplette Innenstadt. Aber vielleicht kann ja eine zeitabhängige Anpassung der Ampelphasen an der Neuen Brücke doch noch für Abhilfe sorgen.