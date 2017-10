Schramberg Verein lädt zum Wanderabschluss am Windkapf

Schramberg. Auf bequemen Wegen lassen sich immer wieder schöne Aussichten auf die herrliche Schwarzwaldlandschaft genießen. Die Wanderstrecke beträgt circa zwölf Kilometer bei rund 180 Metern Auf- und Abstieg. Die reine Gehzeit beträgt knapp vier Stunden. Bei Bedarf wird eine kürzere Variante mit neun Kilometern und rund drei Stunden Gehzeit angeboten. Im Höhengasthaus Deutscher Jäger auf dem Windkapf ist die Schlusseinkehr vorgesehen, wo die letzte Wanderung des Jahres in geselliger Runde ausklingen kann. Treffpunkt zur Fahrt auf den Windkapf in Fahrgemeinschaften ist um 12.20 Uhr in Sulgen, Parkplatz Festhalle, und 12.30 Uhr in Schramberg am Schweizer- Parkplatz. Die Wanderführer Monika und Wolfgang Flaig bitten um Anmeldung bis Freitag, 27. Oktober, unter Telefon 07422/5 42 93 oder 07422/2 72 82 20. Gäste sind wie immer willkommen.