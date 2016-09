Schramberg Verbindung von Alt und Neu

Der Senior vom Josenhof stellte in seinem Vortrag beim Heimathaus die Urhöfe in den südwestlichen Zinken vor. An der Gemarkungsgrenze nach St. Georgen im oberen Schachenbronn liegt der älteste noch erhaltene Hof von Tennenbronn, der Hansmichelhof, in dessen Türsturz die Jahreszahl 1612 eingemeißelt ist. Das damals mit 123 Hektar größte Hofgut musste wegen Misswirtschaft 1869 an die evangelische Kirchenstiftung versteigert werden, wie auch zwei Jahre später der benachbarte Jungbauernhof.

Raub der Flammen

Der wurde wenig später abgebaut, an den Trombach transportiert und auf dem abgebrannten Storzenhof wieder aufgebaut. Dagegen wurde der als Denkmal geschützte Hansmichelhof von seinen heutigen Eigentümern gründlich renoviert und ist ein Beispiel für eine gelungene Verbindung von Alt und Neu.