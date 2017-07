Schramberg. Der VdK-Ortsverband Schramberg mit Eschbronn, Hardt, Lauterbach, Schenkenzell und Schiltach zählt mit 630 Mitgliedern zu den stärksten Ortsverbänden in Baden-Württemberg. Dieser Erfolg ist auf eine aktive Verbandstätigkeit mit intensiver Beratungstätigkeit durch kompetente Fachberater wie Johann Weing und Sozialrechtsreferent Hartmut Sonnenberg sowie Freizeitmaßnahmen und konkreten Hilfen bei Problemsituationen im Alltag zurückzuführen. Die Hauptversammlung im März hatte folgenden Vorstand bestätigt: Vorsitzender Dieter Vanselow, Kassierer Engelberd Leib, Schriftführer und Fachberater Johann Weing, Frauenbeauftragte Martina Brüstle und Beirätin Karin Gärtner. In der jüngsten Vorstandssitzung konnte für das zeitweise verwaiste Amt des stellvertretenden Vorsitzenden Angelika Matt (Jahrgang 1960, Foto) als neue Vereins-Vize nachgewählt werden. Sie ist gelernte Bankkauffrau- und Versicherungsfachfrau und wird dieses Amt kommissarisch bis zur regulären Wahl in der Mitgliederversammlung im März 2018 ausüben.