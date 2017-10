Schramberg Unterwegs mit der Sauschwänzlebahn

Schramberg. Ins Festwochenende startete man mit einem tollen Vesperbuffet im "Spunden". Der Samstag war dem Ausflug vorbehalten. So fuhr man durch das Berecktal nach St. Georgen und weiter nach Furtwangen und den Ortsteil Neukirch. Von dort führte die Fahrt hinunter ins wild-romantische "Hexenloch" zur gleichnamigen Mühle, wo bereits ein reichhaltiges Frühstückbuffet vorbereitet war. Anschließend ging es bei Sonnenschein auf herrlicher Route zur Kaffeepause an den Schluchsee und danach zum Bahnhof Weizen.

Viele neue Details erfahren

Die Sauschwänzlebahn brachte die Jahrgänger nach Blumberg. Dort wartete der Bus zur Rückfahrt nach Schramberg. Den Abend verbrachte man mit Sektempfang, leckerem Essen, Musik und Tanz in der "Villa Junghans", heißt es in einer Mitteilung. Eine Stadtführung am Sonntag, bei der auch manche Einheimische viele neue Details erfuhren, und die anschließende Einkehr im Gasthaus Napoleon, bildeten den Abschluss eines gelungenen Festes.