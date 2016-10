Schramberg-Sulgen (ots). Ein 16-jähriger Rollerfahrer ist am Montagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der junge Kraftfahrer war auf der Schramberger Straße in Sulgen unterwegs. Er nahm es mit den Verkehrsregeln nicht so genau und nahm seinen Kumpel als Sozius mit, obwohl dieser keinen Helm trug. Die beiden wurden von der Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand, was ein Drogenvortest bestätigte: der junge Mann hatte Cannabis konsumiert. Die Fahrt war an Ort und Stelle beendet. Den Jugendlichen, der von seinen Eltern bei der Polizei abgeholt wurde, erwartet eine empfindliche Strafe und Führerscheinentzug.